De las primeras experiencias que compartió en su videoblog fue su visita a París. La caleña visitó una tienda de la reconocida marca Chanel, donde compró una cartera.

En una de las partes del video ‘la Segura’ está en la tienda pagando y dice “que no sabe si llorar o reír sobre el bolso”.

Luego la influenciadora continúa su grabación, ya en el hotel en el que se hospedaba, diciendo que iba “a destapar su regalo de ella para ella, y que no se imaginaban hace cuánto deseaba tener un bolso de esa marca”.

Mientras va destapando la caja donde se encuentra la cartera dice:

“Gracias a Dios me pude dar este regalito, porque he trabajado todo el año, y he ahorrado, y administrado bien mi economía… es como amor a primera vista”.