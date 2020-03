Los audios dejan mal parado al presidente Iván Duque (que ya dio su versión al respecto) y, por eso, Jorge Cárdenas, actor y esposo de la actriz Ana Lucía Domínguez, empezó a defenderlo en su cuenta de Twitter.

En uno de los varios trinos que escribió al respecto, por ejemplo, dijo que a él no le habían comprado su voto (con plata que, según las grabaciones, le “robaron” al exvicepresidente Germán Vargas Lleras), y eligió al actual presidente a conciencia.

Al tiempo, además, le manifestó al senador Gustavo Petro, el candidato que quedó de segundo en dichos comicios, que nunca optaría por él para que sea mandatario de Colombia.

“Yo pagué tiquetes desde #México para ir a votar por @IvanDuque porque estoy convencido de que era la mejor opción para el país. Nadie me ha pagado nada ni por mi voto ni por mi opinión, así que señor @petrogustavo usted no es el presidente y, mientras de mí dependa, no lo será”, trinó Cárdenas.