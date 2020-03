green

El noticiero menciona que, “según información de primera mano”, serían tres patrulleros los que fueron retirados de la institución a propósito de la denuncia que formuló el comerciante Édison Umaña, en donde señaló que uniformados lo detuvieron entrando a su apartamento y que presuntamente le robaron 160 millones de pesos que llevaba en el carro.

“La propia Policía asume un proceso de investigación interno desde el punto de vista disciplinario”, confirmó a ese medio el secretario de Seguridad del Distrito, Hugo Acero.

El funcionario comentó que en caso de hallar elementos para abrir una investigación penal, el Distrito cuenta “con el general Gómez Heredia, que no duda en ningún momento en poner a disposición el tema disciplinario o judicial de aquellos policías que cometen delitos o infracciones”.

Eso sí, CM& dio a conocer que las autoridades indagan si se trató de policías o de falsos uniformados que venían siguiendo al comerciante para robarlo, al peor estilo de un fletero.

Y es que el comerciante denunció, el pasado 6 de marzo, que los uniformados que lo detuvieron se desplazaban en una motocicleta por el sector de Hayuelos, y que procedieron a revisarle el vehículo.

“Como llevaba una suma de dinero ahí, me lo hicieron sacar y parquear ahí más atrás”, señaló Umaña, en diálogo con Noticias Caracol.

Luego de la inspección, el comerciante asegura que los motorizados llamaron una patrulla y que por eso aceptó acompañarlos, pero que allí solo subieron a un amigo que lo acompañaba y que a él le dieron varias vueltas en su vehículo.

“Como a media hora de acá, me subieron a la patrulla y me tuvieron dando vueltas como dos horas. Me quitaron celular, cartera y todo” lo que llevaba, se quejó Umaña en el noticiero.

El hombre también advirtió que los uniformados lo golpearon, y que luego de que lo dejaran libre regresó a su apartamento y lo encontró revolcado. Por eso, Caracol cuestionó si acaso se trataba de un caso de fleteo con policías como protagonistas.

Esta fue la denuncia completa que hizo el comerciante en Noticias Caracol.