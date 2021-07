El 30 de junio tiene un gran significado en la vida de Sara Uribe y Fredy Guarín, quienes tuvieron una relación amorosa en el pasado que los llevó a vivir hasta en China, un hecho del que la presentadora habló hace poco.

Para la antioqueña esa fecha tiene un valor personal muy grande pues fue el punto de partida para un nuevo despertar en su vida en el que empezó a valorar cosas, sentimientos y hechos que antes no y que ahora la hacen muy feliz.

Para el boyacense, ese día es la fecha de su cumpleaños, aunque no se conocen imágenes de cómo celebró sus 35 años este 2021. De hecho, en el día de su onomástico fue criticado por el periodista Juan Felipe Cadavid.

Lee También

¿Por qué el día del cumpleaños de Guarín es una fecha especial para Sara Uribe?

En su cuenta de Instagram, la empresaria que hace unos meses decía estar pasando dificultades por la pandemia, les compartió a sus seguidores la felicidad que tenía el 30 de junio.

Este fue el primer aniversario de ese especial momento en la vida de Sara Uribe, quien dijo sentirse diferente desde el 2020, cuando, en medio de la cuarentena, recibió una inyección anímica que la cambió por completo.

“Hoy (30 de junio) hace exactamente un año yo salí de un proceso muy difícil en mi vida y actualmente estoy muy feliz porque espiritualmente crecí lo que no se alcanzan a imaginar”, manifestó la mamá de Jacobo.

Ella contó algunos de los cambios que la hacen sentirse tan llena de vitalidad en la actualidad y que la hacen sentir que “es un día para celebrar”.

“Es un día demasiado especial en mi vida porque exactamente hace un año yo volví a vivir, a sentirme viva, fuerte, llena de luz, a gritar, a correr, a saltar, a pararme de la cama. Hoy es un día para celebrar. Decirles que sí pueden ser bonitas por dentro y por fuera, con defectos y todo lo que son”, dijo.

(Vea acá: Imagen demuestra que Sara Uribe aún tiene tatuaje que se hizo con Fredy Guarín)

El cambio que tuvo Sara Uribe luego de finalizar su relación con Fredy Guarín

Aunque actualmente ellos parecen tener un respeto mutuo y poco se conoce de cómo es su vínculo, el fin de su relación fue muy silencioso y sus seguidores se dieron cuenta que terminaron porque dejaron de compartir momentos juntos desde que inició el 2020. Sobre el fin de su noviazgo nunca hubo una oficialización, como sí lo hacen muchos otros famosos, pero ella lo empezó a aceptar desde abril.

Después de eso empezó un proceso difícil para ambos. Él estaba alejado de todos en Brasil y ella en Medellín parece que no la pasaba nada bien. Sin embargo, fue el 30 de junio del 2020 que algo pasó en su vida y ella empezó un proceso que hoy la hace sentirse cómoda en muchos aspectos.

“Yo me siento muy feliz, afortunada y me aprendí a querer demasiado. Sin maquillaje, con ojeras, despeinada, con mis 10 kilos de más, con mi celulitis, con mis cicatrices, sin ombligo, con todo lo que me ha pasado en la vida, me quiero y me siento la mujer más orgullosa de lo que he logrado construido, de todo”, reveló en sus historias de Instagram.

Ella respondió que muchas personas la critican por lo que ella expone o cómo se muestra en redes sociales, pero Sara Uribe asegura que desde que aceptó ese cambio en su vida se siente mucho más confiada y le molesta poco lo que le digan.

“Ya no me da pena salir a la calle como una loca, gritar si quiero hacerlo, reírme, emborracharme si lo deseo. Ya no me da miedo. Hay muchas que me escriben y la verdad disfruto comerme lo que quiera o restringirme de algo porque no me cae bien. O darme amor y hacer ejercicio porque me gusta verme mi nalga grande, mis piernas tonificadas. Ponerme unos cacheteros, salir y verme sexi. Amo ese proceso que ha pasado en mi vida”, contó.

Ahora, Sara Uribe vive feliz y eso es lo que intenta compartir en sus redes sociales, donde día a día les comparte a sus seguidores cosas de su vida, como el duro golpe que se dio en un gimnasio hace poco.