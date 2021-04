green

Sara Uribe se une a las críticas al Gobierno Nacional y, luego de un año de cierres, dificultades económicas y otras situaciones, reconoció que el bolsillo no dio para más y tuvo que cerrar dos de los cuatro locales con los que estaba subsistiendo ella y sus trabajadores.

“Me dejaron prácticamente quebrada. Estoy debiendo más de 20 millones de pesos en arriendo. Llamo y me dicen que me van a desalojar porque no he hecho un abono importante. Yo entiendo a los dueños de los locales porque de eso comen y viven, pero entonces qué hago con mis empleados. Me cierran jueves, viernes y sábado, que son los días más importantes”, dijo en sus historias de Instagram.

La mujer se refirió desde uno de sus establecimientos en Antioquia, donde las restricciones han hecho que en algunos fines de semana haya una cuarentena total que no le permite abrir los centros de belleza, aunque las personas continúan incumpliendo y haciendo fiestas clandestinas que llevaron al departamento a tener una alta ocupación de UCI.

Sin entrar en profundidad, Sara también se refirió a la situación actual del país en la que miles de personas están saliendo a las calles para protestar contra la reforma tributaria, aunque ella explicó sus razones para no marchar.

(Vea acá: Sara Uribe habla de su tratamiento psicológico e incluye pulla a reforma tributaria)

“Dicen que Sara no apoya el no a la reforma tributaria. En mi empresa tengo por nómina muchos empleados, me toca responder por ellos porque no los voy a echar a la calle; si yo estoy en una finca lo primordial es que mis empleados estén bien, cuidados, protegidos y que no les falte para pagar las cuentas. No puedo salir a marchar porque se enferma mi mamá y se me muere. Me da COVID y peor porque no hay clínicas, no puedo salir empelota. Hoy si digo, ¿qué hago con mi empresa y empleados?”, dijo.

Aunque no mencionó directamente al presidente Iván Duque, sí dijo que no ha recibido ninguna ayuda del Gobierno Nacional y que ya está llegando al límite por falta de una entrada económica.

“No sé qué hacer con los empleados y debo salir para decirle al Gobierno que estamos jodidos, quebrados, que nos ayude. Después dicen que no hacemos nada por el país, pero creamos empresa, generamos empleo, mantenemos a los trabajadores, ¿en qué nos ayuda el Gobierno? ¿Qué hago? Gobierno, explique, dígame”, se expresó.

Para muchos, este mensaje de Sara Uribe hace parte de una estrategia que le ha servido mucho a ‘Epa Colombia’, quien recalca constantemente en sus redes sociales el empleo que genera con sus empresas, algo que le sirvió para, como ella misma reconoce, dejar de sentirse perseguida por las alcaldías locales en sus peluquerías.

Sara Uribe mensaje al Gobierno y dice que está quebrada

Este fue el video que ella compartió en sus historias de redes sociales en las que contó cómo está su empresa actualmente, aunque no dijo estar pasando dificultades personales.