Mediante varias historias publicadas en su cuenta de Instagram, Sara Uribe mostró el pequeño accidente que sufrió este viernes con su lujosa camioneta debido a que se metió por una ruta sin permiso, la cual no conocía.

“A mí me encanta meterme a pistas, trochas y todas esas cosas que me generen mucha adrenalina, ya que me parece muy relajante. Entonces, nos metimos en una pista sin conocimiento alguno y terminé haciendo una ‘sarada’”, señaló.