El compañero de trabajo de Marbelle, Gusi y Maía contestó desde cuánto lleva casado y el número de hijos que tiene hasta detalles de su paso por el Ejército y quiénes son su papá y su mamá.

Y aunque esas preguntas personales sobre ‘Santi’ Cruz son frecuentes, hay unas más repetitivas a nivel profesional, como sus canciones, y sobre sus medidas, pues hay quienes lo ven muy alto y con pie grande. Las respuestas a todas esas búsquedas sobre el cantante de ‘¿Y si te quedas qué?’ las respondió él mismo en el siguiente video de Pulzo: lo de su talla de zapatos se puede escuchar desde el segundo 28.

Cuánto calza Santiago Cruz, de ‘La descarga’

“Calzo 47”, contestó el cantante con el que Marbelle vive agradecida porque le abrió las puertas en el momento más duro de su vida.

Con esa respuesta que dio en Pulzo, la estrella de la música en Colombia dio la razón a muchos que creen que es de pie muy grande y eso es acorde con cuánto mide, pues su estatura es de casi dos metros.

Santiago Cruz dice si le cuesta comprar zapatos

Teniendo en cuenta que su talla no es tan común entre los colombianos, el mentor de ‘La descarga’ (‘reality’ cuya casa ya se sabe cómo es y dónde no tiene cámaras) reconoció que no le queda fácil encontrar calzado.