El primero de enero, el corredor del equipo estadounidense EF Education-EasyPost les contó a sus seguidores que uno de los propósitos que quiere lograr en este año nuevo es el de dejar de decir groserías.

(Vea también: ‘Supermán’ López anunció su nuevo equipo y, por ahora, pone pausa a su paso por Europa)

Según explicó en un video, quiere dejar atrás esa particular forma de hablar, la cual lo llevó a convertirse en uno de los deportistas más queridos del país. Aunque parecía broma, el antioqueño dio varias razones que lo llevaron a tomar esa decisión.

“Voy a mejorar mi vocabulario, ya que soy un hombre empresario, padre de familia y un hombre responsable. Ese es mi propósito: dejar de decir groserías y ustedes me van a ayudar en eso”, dijo Urán en el clip.

Qué les dijo Rigoberto Urán a sus empleados

Con la intención de ayudarle al ‘Toro de Urrao’ para que cumpla su deseo, los trabajadores de una de sus tiendas, al parecer ubicada en Antioquia, quisieron ponerlo a prueba y le compraron una alcancía en la que deberá depositar cierta cantidad de dinero por cada mala palabra que pronuncie.

“Cómo les parece que estos muchachos me pusieron una alcancía para que, por cada grosería que diga, vea… 10.000 pesos, muchachos”, dijo Urán en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rigoberto Urán (@rigobertouran)

El ciclista se mostró tan seguro de sí mismo, que les comunicó que el único pago que recibirán de su parte es el salario, el cual puede aumentar con las gratificaciones recibidas por parte de los clientes.

Lee También

“Pero se van a joder porque no he dicho ni una grosería. Llevo una semana, muchachos, y voy para muchas más. O sea que lo que ustedes no saquen con sus salarios y sus propinas, muchachos, de esta boquita no van a recibir ni un solo peso”, agregó el pedalista de 35 años.