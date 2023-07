En una entrevista exclusiva con Diva Rebeca para su canal de YouTube, la reconocida cantante y presentadora, Salomé Camargo, abrió su corazón para hablar sobre su experiencia en la industria musical. Durante la charla, la artista confesó que actualmente se encuentra “atada” por un contrato que ha afectado su desarrollo profesional.

“Es algo que les sucede incluso a los grandes artistas. Trabajé con ellos durante seis meses, pero no me sentía completamente satisfecha. Tenía ciertas expectativas que no fueron cumplidas, y eso me hizo sentir mal”, admitió Salomé. Aunque decidió expresar sus inquietudes a sus padres y expresar su deseo de no continuar trabajando con la disquera, se encontró con la complicación de un contrato que los vinculaba.