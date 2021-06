En la charla, Gerly Hassam además rememoró algunas anécdotas que ha vivido en el programa, entre ellas la vez que lo confundieron con ‘Suso’ o cuando uno de sus colegas se puso a vender discos en un avión.

(Vea también: [Video] Adinerado hombre pensó que ‘Barbarita’ sí era mujer e intentó conquistarla)

Los detalles completos se pueden escuchar en este video de Pulzo; ahí el famoso también indicó qué significaban para él los 49 años de ‘Sábados felices’. Su declaración de por qué dejó varios años el programa de humor y volvió en 2021 están desde el segundo 30.

El humorista, al que Alejandra Azcárate bloqueó, confesó en este medio que se trató de un asunto personal porque, aunque en 2017 su tema laboral era “chévere” (trabajaba en Caracol y estaba haciendo películas y giras), “tenía un problema emocional”.

Rememoró que fueron cuatro años los que estuvo por fuera de Caracol, pero se siente feliz de que a su regreso tuvo “una respuesta positiva”, porque la gente nunca lo olvidó, en parte, debido a lo que él mismo reconoce que genera ‘Sábados felices’: “Recordación en el televidente”.

Esta estrella del humor también dijo en Pulzo que su regreso al programa se dio luego de una llamada de uno de los “jefes” del canal, Juan Ignacio Velásquez. Es decir, su retorno no fue porque haya ‘pedido cacao’, como sí sucedió con ‘Triki Trake’.

La respuesta de Hassam no fue un sí inmediatamente, sino que primero consultó la propuesta con su familia, pues una de sus actitudes que ha cambiado con el tiempo es darle más prioridad a tres de sus más grandes amores: su pareja (con la que duró un tiempo separado) y sus dos herederas.

“Lo hablé con mi esposa y con mis hijas, porque creo que es muy importante en mi proceso. Yo siempre las inmiscuyo en mis decisiones, porque precisamente eso fue parte de mi primera etapa, y es que yo no las involucraba, yo iba buscando cosas y decidía. Y me iba bien y todo, pero lo fundamental, lo verdaderamente importante era mi familia. Ahora siento que estoy en un punto de equilibrio chévere donde estoy con mi familia, pero también estoy haciendo lo que me gusta”, puntualizó en la grabación ya mencionada.