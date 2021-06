Y es que a diferencia de otros artistas, él no es tan activo en redes sociales y tampoco hay muchas fotos o información de él diariamente.

Es más, entre las noticias más recientes que publicaron sobre esta experimentada estrella de la televisión nacional incluyeron algunas complicaciones de salud que tuvo en la pandemia.

Al actor lo entrevistó ‘La red’ en noviembre del 2020 y allí confesó que ese año presentó problemas de salud por lo que, incluso, estuvo internado “en dos oportunidades en la Clínica Palermo” de Bogotá.

El famoso añadió que los quebrantos no fueron graves, aunque también comentó: “Me ha dado muy duro, he estado bastante mal”.

Adicionalmente, se supo que una de las situaciones tuvo que ver con una infección urinaria y que otra de las dos recaídas le afectó su memoria, pero, por fortuna, para la fecha de la entrevista ya estaba recuperado.

“No tengo muchos detalles de lo que me pasó, pero ya estoy recuperado. Perdí un poco la memoria, pero ya la recuperé. Mis hijos me dicen que perdí el sentido, pero que no se sintieron alarmados. Tuve incapacidad para salir, comer, para un montón de cosas, pero ya lo he superado”, relató el actor en el programa de Caracol, como se puede escuchar en este video.