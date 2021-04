Luego de que la semana pasada se confirmara el regreso del humorista bogotano al espacio de comedia que lo llevó a la fama, este sábado en la noche se dio su retorno, tras 4 años sin presentarse en el set o hacer parte del elenco.

Acto seguido, el cómico fue el encargado de abrir el programa con una presentación de 4 minutos en la que se burló de la “llamada perdida” que le hizo el presidente de Caracol Televisión, lo mucho que “se hizo de rogar” para su regreso y hasta las exigencias que hizo para que su retorno fuera posible.

“Las estrellas tenemos exigencias. Yo pedí mi tabla de quesos… de cabeza, ahí están. Pedí el mismo vestuarista de Juan Diego Alvira, pero como que me dieron la ropita de Edward Porras. Lo que si no fue negociable, fue que pedí transporte personalizado, puerta a puerta, y me dijeron que de una, me recargaron la tarjeta Tullave, 20 lucas porque Caracol es así, perro”, dijo Hassam durante su show.