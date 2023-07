La expectativa era grande. Daniela Valencia, la directora creativa y fundadora de la marca True, presentaba Unity, su segunda colección en Colombiamoda, inspirada en la estética deportiva de los años 80 y 90 ante cerca de 2.000 personas en el Coliseo de Combate de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, y le había contado a El Colombiano que tendría a una leyenda del fútbol.

Esa leyenda se trataba del reconocido exarquero de la Selección Colombia René Higuita, quien ya había caminado en una pasarela alguna vez, al lado de El Gato Pérez y la diseñadora Johanna Rubiano, “y ahora pues acá, que tengo la posibilidad de estar con True que me hace la invitación”, contó.

(Vea también: Anuncian en qué se gastan la plata los hogares en Colombia y hay negocio que se disparó)

Daniela precisó que en su pasarela desfilarían 40 modelos no modelos, deportistas de diferentes disciplinas que nunca en sus vidas habían pisado una pasarela —fueron escogidos en un casting que realizaron con apoyo del Inder Medellín—, pero que necesitaba una figura única, que la gente la viera y de inmediato la reconociera.

“Además de los 40 deportistas, queríamos tener leyendas del deporte colombiano y echando cabeza con el equipo, ahí en lluvia de ideas, yo dije: ¿Qué chimba tener a Higuita? ¿Qué más leyenda que Higuita? Aparte de su look, el pelo, o sea, él es un ícono. Solo verlo, la gente lo iba a identificar súper fácil, fue el personaje perfecto y aparte es un bacán y súper dispuesto para todo”, cuenta la joven diseñadora.

Para esta leyenda del deporte nacional fue toda una experiencia y además la oportunidad de dar un mensaje: “Como para decirle a la gente que no necesariamente tiene que ser un joven de 20 años y con sus chocolatinas (risas) sino que también hay ropa para nosotros los abuelos, los feítos y los peludos (…) aquí muestran lo que es la moda, que es para niños, niñas, adultos, jóvenes, mayores, flaquitos, gorditos, etcétera”.

Al comparar los nervios previos a la pasarela con los de un partido, Higuita confesó estar muy tranquilo, “ya nosotros fuimos profesionales del fútbol, no somos profesionales de una pasarela o de este tipo de modas pero sí participamos para crear esa cultura, que la moda es para todos y que todos se sientan bien, entonces estoy más tranquilo, la gente sabe que yo no soy modelo, que no soy el más bonito ni que soy el más joven pero la gente de pronto con verlo a uno se siente contento y yo me siento feliz con ellos”.

Ya en pasarela la ovación fue total cuando salió esta leyenda del deporte colombiano. Higuita lució un conjunto en blanco y negro, muy deportivo, con un pantalón tipo sudadera y una prenda superior que tenía escrito su apellido.

Sobre las prendas de True para esta pasarela hay una fuerte tendencia con las futboleras de cuello corto y algo de entubado en los brazos. Daniela se alejó de esa silueta tan amplia y prefirió un tallaje es más bien pequeño en la mayoría de las prendas.

Lee También

Higuita no dejó de admirar todas las prendas de esta colección y celebró que esta moda más deportiva se incorpore ahora a la contidianidad, “eso lo hemos visto nosotros que desde hace rato viajamos no solo a Estados Unidos sino por Italia, por Francia, una moda que tenga un pantalón entubado con una camisa, saco y tenis, todo más tranquilo y sencillo”, y confesó que su prenda favorita del desfile fue la que lució, un pantalón muy deportivo “resortado y entubado”.

Daniela confesó que no es muy futbolera en la actualidad, “pero cuando era chiquita, era súper fan de todos estos personajes, del Pibe, de Higuita, de Leonel Álvarez, entonces soñaba con tener a uno de estos tres y bueno, logramos concretar a Higuita”.

René precisó que la invitación le llegó de contacto en contacto, pasaron hasta por Mao Molina para llegar a él, “estaban buscando traer a un veterano con buen físico como es Leonel Álvarez, por ejemplo, pero yo creo que no se llegó a ningún acuerdo, muy difícil Leo, muy difícil o ¿cómo es que dice? Muy coqueto” (Risas).

Esta fue una propuesta streetwear llevada a un nivel más elevado y con unos toques elegantes. Es ropa informal, pero no para hacer ejercicio. Se vieron conjuntos de chaqueta y sudadera en tela antifluidos, pantalones con prenses y faldas bajo esta misma tendencia. Zapatos más formales. Por primera vez tendrán un vestido largo con un aire urbano. Todo esto se complementa con las camisetas futboleras y las chaquetas deportivas. Es un mix. No hay ni un solo pantalón cargo en la colección.

Concluye Daniela que esta pasarela toca un punto fundamental de su carrera en el diseño, es la expansión de su marca y por eso invirtió, no solo tiempo en ella, sino en la puesta en escena, “yo quería que todo fuera muy coherente, desde la invitación que le llegaba a cada persona hasta su casa, hasta las gráficas que se proyectaran en las pantallas, la música, la locación. Yo no quería que nada quedara fuera de contexto, sino que todo fuera alineado con la temática deportiva”.