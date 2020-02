View this post on Instagram

#NoHayDerecho ¡Baia, baia! @luisafernandaw no ecatimó en gastos en el cumpleaños de su novio,@Pipebueno .Y, es que aparte del lujoso detallito y el paraíso en donde se encuentran, República Dominicana, la pareja se irá a Los Emiratos Árabes Unidos . . ¿Qué tal, ah? . . . . . . . #LuisaFernandaW #PipeBueno #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoEnLaRed