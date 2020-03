green

Aprovechando que el tema del día que plantearon en la primera emisión de ‘Nuestra casa’ fue reinventarse, Pedro compartió con sus compañeros una historia muy personal.

“A mi me tocó reinventarme con una etapa de mi vida que fue muy dolorosa. Yo soy adicto en recuperación al alcohol y a las drogas hace 11 años ya. Entonces yo estoy, mejor dicho, viviendo horas extra, las que me traiga mi dios y siempre viviendo las 24 horas, y siempre viviendo en el presente”, contó Fernández sobre sus adicciones del pasado.

Al mismo tiempo, explicó que el 26 de mayo cumple los 11 años de “de volver a vivir, de volver a nacer”, y que por esa misma razón su cumpleaños lo celebra en esa fecha y no el 4 de febrero, que fue el día en que salió del vientre de su madre.

Al escuchar su historia, sus compañeros de ‘Nuestra casa’ no pudieron evitar ahondar en los detalles de esa época y le preguntaron qué fue lo que lo hizo tomar la decisión de recuperarse.

“Yo vivía muy maluco. Entonces un día estaba peleado con mi religión, pero me arrodillé y dije: ‘Vea, yo quiero dejar de estar viviendo maluco. O me mata o me salva’. Y yo paré para vivir bueno”, les dijo, antes de elaborar más sobre ese concepto de ‘maluco’. “Vivir maluco es vivir con dolor, vivir con sentimientos de culpa permanentemente, encerrado en ti mismo, tratando de echarle la culpa a los demás de las cosas malas que te pasan, o de los retos que te da la vida, sino que simplemente todo es un problema para ti. Entonces cuando uno dice ‘esta es mi vida, estos son mis problemas, yo me apersono de ellos y yo los voy a resolver uno a uno en la medida de las posibilidades que los pueda hacer y salgo adelante con la mejor actitud, nos vamos”.

Al final, Pedro contó que su proceso lo culminó con éxito gracias a un gran amigo llamado Juan Gonzalo Yepes ya al apoyo de sus padres, que estuvieron ahí en el doceavo paso, que “es que cuando tu ya estás en recuperación, tienes la responsabilidad moral de ayudar a otra persona a salir del dolor. Esto es una cadena. Yo he hecho muchos doceavos pasos en estos 11 años que llevo”.