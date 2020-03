green

En entrevista con Pulzo, el cocinero, conocido en redes sociales como @thechefisback, aseguró que la mujer con quien se unió en matrimonio hace un poco más de un año le dio más de un ‘tip’ para su etapa en la televisión en vivo:

“Uno con la señora en la casa, que está en este medio, pues había que preguntar. Por ejemplo, me dijo: ‘Haz una meditación’, me mandó una meditación guiada para poder estar más tranquilo, para poder estar conectado con mi esencia, poderme soltar más; me ha dado ejercicios de respiración, de cómo soltar el cuerpo. Yo soy una persona muy inquieta y vivo con los ojos como un ‘telebolito’, entonces me dice: ‘Quédese tranquilo, mire a la cámara’, y creo que lo estoy haciendo bien. Mi amor, si me estás viendo, espero que estés orgullosa de mí”, le dijo Pedro a Pulzo en la presentación de ‘Nuestra casa’ a la prensa el pasado viernes.

En la misma charla, Fernández explicó que ya había tenido experiencia en televisión en el canal Gourmet, pero allí se falseaba el en vivo, por lo que era menos la presión.

“Nunca había estado como con tantas cositas acá, que estamos jugando en vivo, que te ponen el telepromter, te ponen una vocecita acá (en el oído) de conciencia que te está diciendo cosas y te está hablando para guiarte. Entonces hay que estar pendiente de la receta, pendiente de los compañeros, pendiente de las cuñas, mejor dicho, eso es como aprender a manejar de nuevo”, añadió sobre su labor en ‘Nuestra casa’, en donde es una de las nuevas caras.