Y es que la película basada en el montaje teatral, que a su vez está adaptado del libro de poemas de T.S. Elliot ‘Old Possum’s Book of Practical Cats’, transformó a actores y cantantes como Idris Elba, Jennifer Hudson y Taylor Swift en unos felinos que no cayeron del todo bien entre la audiencia.

Uno de los aspectos que más ha perturbado a tuiteros alrededor del mundo es el evidente rastro humano en los gatos: tienen senos y traseros que generan confusión y hasta repudio.

A continuación, el tráiler, seguido de algunas de las mejores reacciones que se leen en Twitter:

“Vi ‘Cats’ como tendencia en Twitter y pensé que tendría una buena mañana, estaba equivocado”

i saw #cats trending on twitter and thought i was going to have a good morning, i was wrong. pic.twitter.com/17A2Lm7pqR

“Ese es un gato muy raro”

“Mi cara cuando vi humanos vestidos de gatos”

The look on my face when I saw humans dressed as cats. #CatsMovie pic.twitter.com/0KCXlhh2yX

“¿Humanos vestidos de gatos? #NoPuedoVer”

“¿Por qué le haces a un gato un aumento de senos?”

“No entiendo por qué enloquecen por los enormes gatos en miniatura con caras de celebridades humanas y senos sexis que realizan un ballet de ensueño demente para niños”

I don't know why you're all freaking out over miniature yet huge cats with human celebrity faces and sexy breasts performing a demented dream ballet for kids.

“No sé qué esperaba de la ‘tecnología digital peluda’ de ‘Cats’, pero la respuesta corta es ‘No eso’. Mi cerebro se derritió. Mis ojos sangran. No hay Dios.”

I don't know what I expected from CATS' "digital fur technology" but the short answer is NOT this.

My brain has melted. My eyes are bleeding. There is no god. pic.twitter.com/HMeM0ixal1

