El artista debía llamar a una ex para preguntarle que tan buen novio fue y en el primer intento—quizás a Jessica Cediel, pues no dijo su nombre pero afirmó que ahora son “muy buenos amigos” con la persona a la que le marcó, y eso suele decir sobre la presentadora— no le contestaron.

Entonces, Pipe trató de comunicarse con otra exnovia, y con ella, una paisa de la que tampoco reveló la identidad, tuvo una corta charla en la que hubo una especie de ‘reclamo’, que resultó hasta divertido, por una Luisa, que sería Luisa Fernanda W, la ‘youtuber’.

Aquí transcribimos la graciosa conversación, para quienes no puedan ver la ‘escenita de celos’ desde el minuto 22:57 del video que dejamos al final de esta nota.