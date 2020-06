green

Una fuente le confirmó a Pulzo que el canal ya no seguirá emitiendo ‘Nuestra casa’, matutino presentado por, entre otros, Iván Lalinde.

Ese programa anteriormente se llamaba ‘El desayuno’, pero luego su nombre fue modificado, pues amplió su horario de emisión e hizo otros ajustes, que incluyeron la salida de Yaneth Waldman y Juan Diego Vanegas, y el ingreso de Silvia Corzo y Diana Mina, que posteriormente fue despedida del canal.

Las razones exactas de la decisión no han sido confirmadas por RCN, que tampoco ha mencionado la salida del aire de ‘Nuestra casa’, pero la fuente le aseguró a Pulzo que el tema obedecía a “cambios de programación”.

No obstante, ‘la Negra candela’ sugirió en su blog que la situación estaría relacionada con el ‘rating’ y añadió que el fin del programa “estaba cantando”.

“Lastimosamente, un buen proyecto como lo fue ‘El Desayuno’ […] se fue desarticulando poco a poco, perdiendo los integrantes iniciales terminó convertido en ‘Nuestra casa’, que nunca arrancó. Muy difícil que alguna de las presentadoras, como Ángela [Cardozo] o Silvia Corzo, le dieran la fuerza de Yaneth Waldman al espacio. […] Una sola golondrina no hace verano e Iván [Lalinde] con su carisma solito no halaba lo suficiente. Tenía que sumar el gancho de sus compañeros y ahí no tenía a ninguno para ayudarle”, añadió ‘la Negra’.

El reemplazo del matutino tampoco ha sido anunciado; es más, ‘Lo sé todo’ dijo en su señal en vivo de este miércoles que a los trabajadores de ‘Nuestra casa’ les notificaron la salida del aire solo hasta este martes.