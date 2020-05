green

Durante la transmisión, la exprotagonista de Novela le preguntó a Daneidy sobre cómo experimentaba el sexo, teniendo en cuenta que tiene como pareja a la futbolista Diana Celis, y ella confesó que nunca ha “tenido una relación sexual con un hombre”.

‘Epa’ aseguró que cuando su mamá estaba aprendiendo a hacer ‘jeans’ usaba una máquina de coser que tenía en la parte superior un “chuzo supergrande”, que era metálico.

“Estaba sentada, yo tenía hasta ahora 9 años y una tía super envidiosa me empujó y (el objeto) cayó sobre el clítoris. A mí no me han operado“, explicó la joven.

Ante lo dicho, Yina hizo cara de incredulidad, aseguró que ya había escuchando algo al respecto, pero que no creía nada, así que Daneidy le propuso mostrarle sus genitales para que le creyera.

“Quedé con un trauma severo, tan terrible que no quiero introducir un ‘tun’ (pene) en mi vagina“, agregó la ‘influenciadora’, quien también explicó que no usa juguetes sexuales, no ve porno y tampoco ha tenido sexo en la playa.

“Yo soy ingenua, a mí hábleme de videos chistosos”, concluyó.

