El canal decidió modificar los horarios de sus novelas de la noche, desde el 21 de diciembre, para volver a emitir escenas viejas de ‘Pa’ quererte’ y ‘Enfermeras’ y lograr que sus televidentes queden al día con esas producciones para enero, cuando arrancan los nuevos capítulos dentro de su apuesta de programación del 2021.

De esa forma, ‘Betty, la fea’ ahora abre la tanda nocturna de novelas de RCN, y ya no la emiten dos horas, sino una; luego siguen ‘Pa’ quererte’ y ‘Enfermeras’, entre las 9 p.m. y las 11 p.m.; y al final quedó ‘La hija del mariachi’, que la corrieron una hora e inicia a las 11 p.m.

Con esos cambios, RCN pudo meter tres de esas cuatro producciones al top 10 de lo más visto de este lunes. No obstante, no lo logró con unas cifras mejores que las de las novelas de Caracol contra las que compiten sus productos.

La novela de los Reyes y las Elizondo se enfrentó media hora con ‘Betty, la fea’ y media con ‘Pa’ quererte’ (el programa más buscado en Google en el 2020), y contra ambas logró ser la ganadora.

El resumen de ‘Pa’ quererte’ fue lo que más ‘rating’ le dio a RCN en el día y se ubicó en la quinta casilla del top 10, con 5,12.

Por su parte, ‘Betty, la fea’, fue la segunda que más audiencia le dio a dicho canal, quedando en la séptima posición con 4,83.

Ninguno de esos resultado se acertó ni a la mitad de la audiencia que sacó ‘Pasión de gavilanes’, que se mantuvo en primer lugar, al sumar 13,36, como se puede ver en el siguiente trino de Ibope con el resultado del ‘rating’ del 21 de diciembre, que muestra que Caracol, que ya presentó las novelas que lanzará en 2021, se quedó con la mayor parte de los cupos de la lista de lo más visto:

En el caso de ‘Pa’ quererte’ también se enfrentó durante media hora con ‘Pedro, el escamoso’, que fue segunda del ‘ranking’, con 11,57.

‘El escamoso’, igualmente, compitió contra ‘Enfermeras’, entre las 10 p.m. y las 11 p.m., pero a la historia de médicos y pacientes no le alcanzó para superar a la de Caracol, pues solo obtuvo 4,68 y quedó número nueve del top 10.

‘La hija del mariachi’ (cuyos protagonistas no cantan de verdad) con su cambio de horario no alcanzó ninguna de las posiciones del listado, en el que había estado en días anteriores (es más, la semana pasada alcanzó a sumar poco más de seis puntos algunos días y a ser sexta), lo que indica que este lunes tuvo que marcar menos de 4,61, que fue el puntaje con el que se metió ‘Lo que la vida me robó’, la última producción del ‘ranking’.

Estos datos también son evidentes en el ‘post’ de Twitter de Ibope que aparece en esta nota.