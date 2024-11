Colombia está a la expectativa con el estreno de ‘La patasola’, protagonizada por el colombiano Ramiro Meneses junto a Robinson Díaz y Valentina Contreras.

(Lea también: “Gran angustia”: Marcela Reyes dice que DJ Exotic está vivo y hace importante llamado)

El actor, recordado por su papel en la serie ‘Los victorianos’ y otros en producciones como ‘Sin tetas no hay paraíso’, actuó en ‘El Bronx’ al lado de Juan Felipe Muñoz, quien falleció este jueves 7 de noviembre.

Por otra parte, en entrevista con La Kalle, Meneses se mostró sincero y habló sobre las exigencias que tiene al momento de aceptar personajes, ya sea en televisión o cine.

Lee También

¿Qué dijo Ramiro Meneses en entrevista con La kalle?

El ganador del ‘reality’ ‘Masterchef’ en la edición de 2022, dejó de lado los tapujos y aseguró que valora mucho lo que hace y asimismo exige cuando es contactado para un casting.

“Yo no me muero por hacer cine, a mí no me llames para hacer cine. Cuando me llaman les digo: a mí o me das el protagonista o el antagonista, si me das eso cuenta conmigo. Con esto estoy siendo honesto. Yo no estoy para hacer personajitos para ir a aparecer en una película o una escena, yo me he preparado lo suficiente”, indicó Meneses.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.