En una cálida entrevista para su show en YouTube, Diva Rebeca conversó con el joven actor Sergio Herrera. Reconocido por interpretar papeles en producciones como ‘La mamá del 10’ y ‘Devuélveme la vida’, en esta entrevista Sergio mencionó algunos aspectos de su vida que han sido determinantes en el desarrollo de su personalidad y uno de ellos llamó la atención.

El racismo que enfrentó a lo largo de los años lo hizo cuestionarse. De hecho, habló de. Un recuerdo que lo marcó. “Estaba montando cicla por el barrio y estaba un pelado jugando solo y pateó el balón y se le fue. Yo iba en la cicla, me bajé le recogí el balón y me dijo que no le caían bien los negros. Recogió el balón y se fue. Y uno se hace preguntas. ¿Está mal ser negro? Pero si no lo puedo cambiar”, contó Sergio.

El artista tardó mucho tiempo en reconocer sus virtudes y agachó la cabeza por muchos años. “Imagínate cuánto dura el proceso de quererse. Yo vine a reconocer que tenía ese algo al menos hace un par de años. El año pasado. Me generaba inseguridad el tema. No es que te levantes y te des látigo, pero llegan pensamientos intrusivos de será que uno no termina de encajar”, dijo de manera enfática.

Sergio no solo perdonó a quienes le hicieron daño en esos episodios. También trató de darle un poco la vuelta a esas situaciones:

“Se engancharon dos inseguridades. Sentirte insuficiente por habilidades y la otra el rechazo social que te invade. Cuando yo empecé a estudiar actuación por mi cuenta empecé a aprender habilidades sociales. Esto empieza a generar autoconfianza y seguridad en ti mismo. El discurso personal cambia y ya es yo puedo hacerlo. Hace que uno tome la consciencia que todo el mundo tiene el derecho de pensar y hacer sus cosas con su manera y eso no tiene que ver contigo”, sugirió el artista.

En esta entrevista también contó cómo está su corazón, habló del desplazamiento que vivió y de su actual momento cosechando éxitos.

La entrevista puede verse aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=pkI7vwl8FS0&t=985s

