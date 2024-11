‘Francisco’ el matemático’ fue una de las novelas más queridas y sigue siendo una de las más recordadas por varias generaciones. Muchos actores reconocidos se ganaron el cariño de varios espectadores, por ejemplo, Jacques Toukhmanian, Diana Ángel, Carla Giraldo, Verónica Orozco y Mauricio Figueroa, sobre todo.

Figueroa estuvo en ‘Bravíssimo’, programa en el que habló sobre su carrera, sus años dorados y su actualidad, en la que dice que la TV lo dejó al lado y su edad ha sido el mayor motivo.

“Este mensaje yo ya lo he enviado muchas veces y es que tengan en cuenta a los actores y actrices mayores, porque no solo soy yo, somos muchos, yo tengo mi memoria y mi mente funcionando y eso es vida para uno. Espero que muy pronto me puedan ver en televisión”, afirmó el actor.

Mauricio Figueroa, de ‘Francisco, el matematico’, pide trabajo en TV.

No fue el único, de hecho, Diana Ángel también aseguró que pareciera pecado envejecer, pues la industria siempre buscaba a la más joven y la más linda del momento.

Lo cierto es que Figueroa está fuera de Bogotá y disfrutando su vida y su casa en tierra caliente, mientras le sale un nuevo proyecto, el cual espera con gran anhelo, pues considera que aún tiene mucho talento por dar y tiene el tiempo suficiente para adentrarse a un personaje.

Así como Fiuegora y Diana Ángel, varios se han pronunciado sobre el tema y consideran que la industria debería sacar más personajes para que los actores experimentados puedan seguir explotando su talento

