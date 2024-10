Claudia Bahamón y ‘Jacko’, participante de ‘Masterchef’ (Jacques Toukhmanian), protagonizaron una de las escenas más emotivas del programa de cocina, al recordar la anécdota de cuándo se habían conocido.

Claudia Bahamón y Jackes Toukhmanian ‘Jacko’ se conocieron hace 20 años

En 1999, se estrenaba en el canal RCN la serie ‘Francisco, el matemático’. ‘Jacko’ interpretaba a Jhonatan David, conocido como ‘Jhon David’, un personaje que rápidamente ganó popularidad y consolidó la fama del actor en el país. Aprovechando su éxito, decidió invitar a almorzar a la reconocida modelo Claudia Bahamón, una de las más cotizadas de Colombia en ese momento.

Así lo recordaron Bahamón y Toukhmanian en el más reciente capítulo de ‘Masterchef’.

“Jacko, tú y yo nos conocimos hace mucho tiempo”, le comentó Bahamón al participante. “Mejor no revelemos demasiado, Claudia. Cuando nos conocimos, éramos muy jóvenes, apenas adolescentes”, respondió ‘Jacko’.

En ese momento, ‘Conny’ Camelo, una de las concursantes más polémicas, intervino con picardía y les preguntó: “¿Hubo besos?”.

De inmediato, Bahamón respondió con firmeza: “No, no hubo besos”. Así quedó claro que no existió romance dentro ni fuera de la pantalla, aunque el actor confesó con cierta nostalgia que lamentaba que nunca se hubiera dado ese beso en escena.

