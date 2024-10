‘Jacko’ ha logrado destacarse en ‘Masterchef Celebrity Colombia’ gracias a los platos que ha mostrado. A pesar de que dijo que no tenía ni idea de cocina cuando entró, la evolución ha sido inmensa y ahora está dentro del ‘top’ 10.

‘Jacko’, de ‘Masterchef’, habló de la crisis de su papá antes de morir

En una entrevista para Diva Rebeca, el participante del concurso de RCN abrió su corazón y no solo habló de su experiencia gastronómica, sino que también tocó detalles de su infancia, sobre todo de los últimos años de vida de su papá, quien tenía problemas para salir de su casa y no por impedimentos físicos.

“Mi papá tuvo una crisis antes de su muerte, como tres años antes. Estuvo en el hospital y casi se nos va, pero se recuperó y duró tres años divino. Luego se le tapó la vena cava que nutre el hígado. Esa muerte fue muy dura, pero al mismo tiempo muy poética. Se nos murió a mi mamá y a mí en los brazos”, afirmó el actor.

Sin embargo, lo más difícil no fue ver solo la muerte de su padre, sino el desgaste emocional y mental que sufrió tiempo atrás:

“Mi papá se jubiló muy joven. Yo tenía 12 años y mi papá 45 y él se volvió el amo de casa, entonces ahí tuvimos una crisis de adolescencia muy fuerte, los dos éramos muy parecidos y yo me fui de la casa muy temprano porque el conflicto se volvió como que ya no podíamos estar bajo el mismo techo. Me fui a los 19 años“, añadió ‘Jacko’.

No fue lo peor, pues el hombre se volvió agorafóbico:

“No quiso salir más de la casa. Me decía: ‘Es que yo para qué salgo si está lleno de trancones’. Vivió tanto que cuando llegó a sus 63 años y había una sensación de que ya había vivido todo

