DIVA REBECA Por: DIVA REBECA

DIVA REBECA Visitar sitio

En entrevista con Diva Rebeca, popular personaje interpretado por el periodista y actor Omar Vásquez, Jacques Toukhmanian habló de detalles desconocidos de su vida.

De la inesperada muerte de su padre, de su relación con el amor y de un asunto que llamó la atención: la presión que ha sentido durante toda su vida por su orientación sexual.

(Vea también: “Sabía que se iba a ir”: Luly Bossa reapareció y reveló detalle de su hijo, antes de morir)

Jacques aseguró: “Yo he probado macho mucho en televisión. Me he dado beso con lengua con hombres. Pero nada. (No ha sentido nada) A mí me hicieron bullying de niño porque decían que era gay y a mí me afectaba. Me insultaban. Y yo decía por qué me siento así. Me tocó ir a terapia. Y así me di cuenta que no tiene nada de malo y no es un insulto. Yo por momentos me siento abanderado de la causa gay porque he sido tratado mal en las generaciones donde eso siempre se ha visto como si fuera malo”.

Y es que, según el artista, este asunto por muchos años lo hizo tener malos días. Y que tenía que salir a explicar a la gente que no le gustaban los hombres. “Uno justificando que no lo eso. Por qué. Porque vengo de una generación compleja. Por qué me tengo que mover de cierta forma. ¿Cómo es que se mueven los hombres? ¿cuáles son los colores que no se pueden usar? A mí me gustaba el rosado, el osito cariñosito rosado, las botas”, contó.

(Vea también: Kepa Amuchastegui, actor que rogaba por trabajo en 2023, aclaró cómo está en la actualidad)

De hecho, no parece ser un asunto superado. ‘Jacko’ actualmente participa en ‘Masterchef Celebrity’ y los comentarios no se detienen. “En los comentarios de los post de Masterchef es pero él es gay, es que se mueve como rarito. ¿Todavía estamos en esto?”. Pero en la conversación fue enfático en asegurar que no tuvo miedo en hacerse las preguntas y hasta intentó probar si era verdad que podían interesarle los hombres. “Una vez me di un beso con un man. Un man que se metió una traga así de mí. La diferencia es que cuando me doy un beso con una mujer se me pone -puntibaboso-“, señaló con humor.

(Lea también: Franko Bonilla estalló contra Cony Camelo por trato en ‘Masterchef’: “Traumas de infancia”)

Jacko abrazó esa parte que otrora escondía. Ahora aseguró: “Si hay una feminidad en mí y yo entiendo la duda. A veces me veo en televisión y digo claro, con razón. Yo he hecho muchos personajes de gay en la televisión. Cuando yo llego a hacer un casting de gay, los gays se mueren de susto. Porque obviamente me lo gano yo”, contó.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.