‘Masterchef celebrity’ está en su etapa final y es por ello que hay incertidumbre con Claudia Bahamón, quien dejó de aparecer en la pantalla de RCN desde hace algunos días.

Los jurados, concursantes y televidentes han preguntado sobre la actualidad de la también modelo, teniendo en cuenta que es la conductora del concurso y muchos la extrañan.

A raíz de ello, Claudia Bahamón, a través de su cuenta de X, se tomó con gracia la incertidumbre de las personas y envió un mensaje en el que aseguró que hasta ella se extraña.

“Ya no me acuerdo cuando regreso a ‘Masterchef’, pero ya hasta yo me extraño verme en mi programa”, escribió.

Luego, en su perfil de Instagram, Bahamón confirmó que estará de regreso en ‘Masterchef’ el próximo jueves, 4 de octubre, para arrancar con la fase de los 10 finalistas.

“Comenzó esto. La locura lo que se viene, amigos. Bueno y regreso el jueves jajajajaja. Prometido”, precisó.

