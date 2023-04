Mary Quant murió “apaciblemente” en su domicilio, en el condado de Surrey (sur de Inglaterra), indicó su familia, que la destacó como “una de las diseñadoras más conocidas del siglo XX y una innovadora excepcional” y señaló que “sus talentos creativos, con visión de futuro, hicieron una contribución única a la moda británica”.

Fue contratada como aprendiz de un sombrerero antes de hacer su propia ropa y en 1955 abrió ‘Bazaar’, su tienda en Kings Road, en la céntrica calle de Kings Roa del barrio londinense de Chelsea.

En su autobiografía recordó ese día:

La modista, que ostentaba el título de “dama”, fue muy influyente en la década de los sesenta del siglo pasado y se le atribuye el haber hecho que la moda fuera accesible para el gran público a través de sus diseños elegantes y vibrantes.

Mary Quant apenas se mostraba en público últimamente. Tenía un hijo, Orlando, y tres nietos. En 2000 vendió a unos japoneses su firma de cosméticos, identificada por un logotipo en forma de flor.

Nacida el 11 de febrero de 1930 en Londres, sus inicios en el mundo de la moda los compartió con quien sería luego su marido, Alexander Plunket Greene.

Era hija de dos maestros de escuela galeses. y obtuvo un diploma en la década de 1950 en Educación Artística en Goldsmiths College, donde conoció a su marido, quien más tarde ayudó a establecer su marca.

RIP to the mother of the miniskirt, Mary Quant. A fashion revolutionary that will never be forgotten🕊🤍 pic.twitter.com/iNUhbPiNqx

Si su título de creadora de la minifalda es objeto de controversia y reclamos, por ejemplo del francés André Courrèges, sin dudas la británica participó en la promoción internacional de esa prenda de vestir, así como de todo un nuevo estilo para la mujer moderna, incluyendo su corte de pelo.

En 1955, ella y su esposo lanzan con un amigo la primera tienda, Bazaar, en el barrio de Chelsea entonces en plena ebullición. La tienda de ropa y accesorios, junto con el restaurante abierto en el sótano, se convierte en el punto de encuentro de jóvenes y artistas. Y atrae a celebridades como Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, los Beatles y los Rolling Stones.

King’s Road, donde abrió la tienda, se transformó en lugar de desfile para las muchachas con minifalda en un ambiente de fiesta permanente característico de este ‘Swinging London’ que tenía en Carnaby Street otro punto neurálgico.

Aprovechando el éxito, la modista inaugura una segunda tienda londinense, colabora con la cadena estadounidense de grandes almacenes JC Penney, y lanza una línea accesible para el gran público, The Ginger Group.

“Resulta que mis prendas se correspondían exactamente con la moda adolescente, el pop, los bares de café expreso y los clubes de jazz”, comentó en ‘Quant by Quant’, su primera autobiografía.

“Estaba en el lugar apropiado en el momento adecuado”, explicó en 2019 en ocasión de una exposición Jenny Lister, comisaria encargada de la moda en el Victoria and Albert Museum, que posee un centenar de piezas -ropa, maquillaje, prendas interiores, patrones- de la modista.

“Tenía un comportamiento intrépido y podía dar titulares hablando de manera provocadora de sexualidad y de su vida privada, a la par con sus prendas de vestir, consideradas bastante escandalosas en la época”, consideraba Jenny Lister.

Pronto su estilo se volvería parte del movimiento ‘Mod’ un pequeño término y diminutivo de ‘modern’ que describía un estilo de vida juvenil y transgresor, propio de la juventud londinense de finales de los 50s y principios de los 60s muy en la onda Last Night in Soho. pic.twitter.com/Ercb6QAtCL

La exjefa de reacción de la edición británica de Vogue, Alexandra Shulman, afirmó en Twitter que Quant fue “una visionaria” y la destacó su “liderazgo en moda pero también como mujer empresaria”.

Además, dijo que “fue mucho más que un gran corte de pelo”, en referencia al pelo corto que solía llevar y que fue muy popular en los años sesenta.

RIP Dame Mary Quant. A leader of fashion but also in female entrepreneurship- a visionary who was much more than a great haircut

Además, en su cuenta de Twitter, el museo Victoria & Albert, de Londres, señaló que “es imposible exagerar la contribución de Quant a la moda. Ella representó la alegre libertad de la moda de la década de 1960 y brindó un nuevo modelo a seguir para las mujeres jóvenes. La moda actual le debe mucho a su visión pionera“.

Dame Mary Quant (1930-2023)

It’s impossible to overstate Quant’s contribution to fashion. She represented the joyful freedom of 1960s fashion, and provided a new role model for young women.

Fashion today owes so much to her trailblazing vision. pic.twitter.com/4z3MXp0tZl

— V&A (@V_and_A) April 13, 2023