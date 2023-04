Hay conmoción en el mundo del automovilismo debido a que se confirmó la noticia de que el piloto de 33 años Craig Breen falleció luego de sufrir un accidente durante una práctica en Croacia.

Así lo anunció su equipo, Hyundai Motorsport, en un comunicado:

“Hyundai Motorsport se entristece profundamente al confirmar que el piloto Craig Breen ha perdido la vida hoy tras un accidente durante la prueba previa al Rally de Croacia”, explicó el comunicado.

Y agregó: “El copiloto James Fulton resultó ileso en el incidente que ocurrió justo después del mediodía hora local“, y continuó diciendo que “Hyundai Motorsport envía sus más sinceras condolencias a la familia de Craig, a sus amigos y a sus muchos fans”.

El irlandés se preparaba para su segunda salida de la temporada del Campeonato Mundial de Rally como tercer piloto de Hyundai luego de incorporarse por segunda vez. Al parecer en un momento perdió el control del automóvil y se volcó más adelante.

The factory Hyundai driver went off the road during a team test on the asphalt roads in Croatia today and succumbed to his injuries. #WRC #seanknows pic.twitter.com/2Pa5FvzRMT

El deportista había terminado segundo en el Rally de Suecia en febrero, en la que fue su primera participación de la temporada. El resultado igualó el mejor resultado de su carrera en esta competencia habiendo conseguido segundos puestos en Suecia 2018, en Estonia 2020 y 2021, en Bélgica 2021 y Cerdeña 2022.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, también se refirió a la situación y escribió en sus redes sociales: “En nombre de la FIA, hago llegar mi más sincero pésame a la familia y amigos de Craig Breen luego su fallecimiento durante un accidente en un test privado en Croacia. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus seres queridos y la comunidad del Rally en este difícil momento”.

Breen, hijo del piloto de Rallies Ray Breen, comenzó su carrera en circuitos, pero en 2009 decidió pasarse al mundo de los Rally.

Luego de competir en el Campeonato Británico de Rally y en el Campeonato Irlandés de Rally de Asfalto en 2010, pasó al WRC la temporada siguiente, donde compitió en la WRC Academy, convirtiéndose en el ganador inaugural de la Academy Cup.

Finalmente, Breen llegó a la máxima categoría en 2016 como piloto de un Citroën DS3 a tiempo parcial y consiguió su primer podio en Finlandia. Después pasaría a Hyundai en 2019 y, luego de separar caminos en 2021, regresó este año para seguir sumando triunfos.

Breen consiguió 30 victorias de etapa en el WRC y un total de ocho podios en 81 rally.

El piloto irlandés estaba dichoso de participar en la parada de Croacia, según publicó en sus redes sociales hace apenas tres días.

De hecho, su última publicación en Twitter fue celebrando el circuito de Irlanda que hasta hace unos pocos días se había inaugurado y fue, en gran medida, gracias a la labor del piloto.

YES! Been wanting to see this for years after hearing so much about it. This is the road that we still use to this present day, Newcastle on the Tipp/Waterford border, a Circuit of Ireland stage of yesteryear. Looks slightly different now, please tell me there is more?! https://t.co/PrGqXVx3DK pic.twitter.com/PwWmCR4hIc

— Craig Breen (@Craig_Breen) April 10, 2023