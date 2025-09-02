El presentador venezolano informó, en medio de la emisión del programa del primero de septiembre, que Frey Matilla, que duró años trabajando como operador de teleprompter en ‘Despierta América’, murió.

Desde aquí, desde Despierta América, a su esposa, Irma, a su hijo, Brian, a su hija, Daisy, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Nos vamos a quedar con el recuerdo, con la alegría, las risas, la actitud. Frey, hasta siempre, descansa en paz”, declaró González visiblemente afectado.

Mientras informaban de la triste noticia, el matutino recordó a Matilla con varias fotografías que dejaron en evidencia lo querido que era él por el resto de trabajadores de Univisión.

Los presentadores no detallaron la causa de la muerte del operador, pero al parecer fue un suceso repentino, que dejó un dolor grande en la producción de ‘Despierta América’.

Varias personalidades que también trabajaron con Matilla en Univisión manifestaron su tristeza por la pérdida de él, a través de varios comentarios: “Que triste noticia 😔 Frey gracias por todo el cariño sincero que siempre me demostraste en nuestros años trabajando en Univisión y Despierta América” y “Te vamos a extrañar mi querido Frey, siempre estarás en nuestros corazones”, son algunos mensajes que se leen.

¿Cuántos años tiene el programa ‘Despierta América’?

El matutino que se hace en Estados Unidos, pero que es integrado, en su mayoría, por trabajadores de varios países de Latinoamérica, lleva al aire 28 años, razón por la que se ha consolidado como un referente de la televisión hispana.

Aunque algunos reportes mencionan que la idea del show se gestó en 1996, el primer episodio se emitió públicamente en abril de 1997. En marzo de 2019 se inauguró una nueva etapa del programa con un estudio renovado y un diseño más interactivo, reflejo de su capacidad de evolucionar con los tiempo.

