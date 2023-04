Y es que Pana se encarga de consentir a los famosos de la producción de Caracol, pero también a los invitados que llegan diariamente a su sala.

La mujer presta el servicio de aseo, y por eso no aparece frente a las cámaras; no obstante, Soto, Iván Lalinde, que contó por qué no tuvo hijos, aunque quería, y otros de los presentadores le han manifestado su cariño porque usualmente en sus tazas de cafés les deja un mensaje positivo.

Incluso, en una ocasión, le celebraron el cumpleaños al aire, para reconocerle su trabajo y retribuir la buena energía que ella siempre les brinda.

Esta es una foto del festejo:

Fotos de la trabajadora de ‘Día a día’ que no sale en TV

‘Dorita’, como le dicen los presentadores del matutino, ha aprovechado la visita de muchos famosos para tomarse una foto y subirlas en su cuenta de Instagram.

Ahí tiene recuerdos con Carlos Vives, Arelys Henao, Paola Jara y, por su puesto, con Carolina Cruz.

Estas son algunas imágenes de ella con famosos:

