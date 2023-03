Los presentadores de ‘Día a Día’ son muy queridos por muchos televidentes, quienes, todas las mañanas, sintonizan Caracol Televisión para ver las ocurrencias de Carlos Calero, Jhovanoty, Juan Diego Vanegas, Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez e Iván Lalinde, así como también, para entretenerse con las diferentes secciones del programa.

Esta semana, el matutino de Caracol presentó varios cambios. Carolina Soto confirmó que estaría ausente los últimos días de esta semana y que, por esa razón, volvería el próximo lunes.

Por su parte, el chef Juan Diego Vanegas, no estuvo presente en la emisión de hoy. Inmediatamente, los televidentes no lo pasaron desapercibido por lo que comenzaron a preguntar qué había pasado con él.

Al parecer, el chef, esposo de Sofía Gómez, se estaría recuperando de una gripa. En su reemplazo estuvo Carlos Calero, quien tomó la batuta de la cocina de ‘Día a Día’. De hecho, Iván Lalinde bromeó diciendo que, si Juan Diego no se cuidaba, el barranquillero podría quitarle su puesto.

Desde el pasado miércoles, la caleña Carolina Soto ha estado ausente del matutino de Caracol Televisión. De acuerdo con lo que dijo en sus redes sociales, el canal le dio 3 días libres. Por esa razón, decidió viajar a Cali a visitar a su familia. El próximo lunes regresa al set.

“Me estoy terminando de arreglar porque me voy de viaje, y vos dirás, qué ¿Y está por qué un miércoles se va de viaje? Mijita, me voy para Cali. Me voy de viaje porque tengo unos días libres del canal. Voy a hacer unas vueltas que tengo que hacer y, de paso, visito a mi madre. Así que, me voy para allá el resto de la semana. Regreso el lunes, otra vez a Día a día. Entonces, voy a aprovechar y voy a visitar a mi mamá, mijita. Porque, desde el año pasado, no voy a Cali y ella me está haciendo el reclamo”, contó.