Aunque desde muy joven, la artista ha tenido claro que su pasión es la música, por su cultura, también ha sido una mujer rebuscadora y, tal como lo dijo en el programa, no le gusta quedarse quieta.

El tema de las labores que ha hecho del Castillo para ganar dinero se dio en medio de la sección ‘Dicen por ahí’, en la que el presentador le preguntó si es cierto que cuando estaba estudiando vendía dulces en el colegio.

Los trabajos que ha tenido Ana del Castillo, además de cantante

Pero ese no habría sido el único trabajo, pues según interrogó ‘Suso’, la cantante cuando entró a la universidad también limpió casas y fue vendedora en tiendas de ropa.

Del Castillo no confirmó que eso fuera cierto, pero tampoco lo desmintió, ya que dijo que a ella siempre le ha gustado estar ocupada y tener su propio dinero.

“Uno tiene que aprender a rebuscarse, si no encuentra la salida aquí, uno busca la salida por otro lado. A mí me encanta ser útil, tener un trabajo, lo que sea, porque por ejemplo, en pandemia, yo casi me vuelvo loca y me puse a beber y gritaba a los vecinos ‘nos vamos a morir toditos’”, dijo la artista.

Sin embargo, destacó que en medio de esa crisis buscó formas de ocuparse, porque fueron 6 meses en los que no podía hacer presentaciones y por lo tanto, no recibir un ingreso.

En ese sentido, durante ese momento, reveló que llegó a vender pijamas y tapabocas.