La cantante de música vallenata Ana del Castillo, en una entrevista, reveló cuál sería el hombre perfecto para ella, y además, enumeró algunos de sus ‘defectos’ dentro de una relación.

La periodista le preguntó: “¿Cuál sería la pareja perfecta para Ana?”. Sin pensarlo mucho, la artista expresó que debe ser un hombre con una personalidad completamente distinta a la de ella.

“Yo soy alocada y necesito una persona que sea calmada, que le interese estar con Ana María y no con la artista. Eso sería lo que me motivaría de una persona”, manifestó.

Después, la intérprete de ‘El favor de Dios’ añadió que debe ser un hombre que “huela sabroso, que hable bacano, que sea agradable y que no sea embustero. Ana es jodida, es explosiva, es una bomba. Me emputa que me echen mentira”.