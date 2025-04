Ana María Restrepo, como en realidad se llama la exconcursante del ‘reality’, le confirmó a este medio que espera un hijo de Renzo Meneses, a quien conoció en el programa de televisión, pero evitó mencionar su nombre por la tormentosa relación que tuvieron.

Precisamente por lo que vivió la antioqueña con su expareja, la noticia de su embarazo fue como un baldado de agua fría, dijo ella en Pulzo.com, aunque después aceptó con amor la llegada de su hijo y ahora se encuentra ilusionada.

“Al principio fue demasiado duro. Fue un choque de varias emociones, ver el caos en el que estaba, una relación demasiado tóxica, en la que hubo maltrato. Muchas cosas que yo decía: ‘Juemadre, ser mamá, darle un hijo a una persona que me maltrataba…. qué hago’. […] Uno realmente ni sabe qué hacer, siempre piensa cosas malas, pero si el bebé llegó en ese momento de tanto caos es por algo, es mi compañero, mío, mío, mío, y creo que tomé la decisión correcta de seguir avanzando con el embarazo”, declaró.

‘Anamar’ agregó en la entrevista que le dio muy duro que Renzo hablara de su embarazo, antes de que ella lo hiciera público, pues venía “escondiendo” la noticia para darla en el momento en el que ella se sintiera preparada.

“Nadie tenía el derecho de dar esa noticia antes que yo; la verdad eso sí me derrumbó. Yo no quise salir a decir nada en ese momento, porque aún no estaba lista. […] Él no me lo informó, no me dijo: ‘Mira, yo voy a dar esta noticia, yo voy a hablar’, y si duda de la paternidad, por qué tenía que decirlo“, agregó la exparticipante del ‘Desafío’, que también tuvo choques con Karen, otra de las exconcursantes del ‘reality’.

La antioqueña confirmó que va a permitir que Renzo haga la prueba de paternidad que quiere, pero no quiere que él le dé los apellidos a su hijo. “Que sea solo mío [el bebé], porque he vivido este proceso yo sola”, sentenció.

La exparticipante aseguró que para sobrellevar todas las dificultades con su exnovio y con su embarazo se ha asesorado de profesionales, con la intención de estar saludable para su bebé.

“Todo el proceso con él ha sido bastante difícil, pues ya muchos saben el antecedente y obviamente hay heridas, uno queda marcado, y más con un embarazo, que uno está supervulnerable. […] La verdad ha sido difícil llevarlo, pero obviamente llevándolo con profesionales, con guías espirituales, nutriéndome mucho para sanarme yo y que mi bebé venga con una mamá sana“, declaró

¿Quién es ‘Anamar’ del ‘Desafío’?

Ana María Restrepo es una auxiliar de vuelo, oriunda de Bello, Antioquia. En su niñez, se vio obligada a enfrentarse con el ‘bullying’, dijo Caracol Televisión, y encontró en el deporte una salida para ese problema.

La antioqueña ha practicado natación, patinaje y ‘crossfit’, pero también trabajó como auxiliar de vuelo y luego se convirtió en guía turística en varias partes de Colombia.

