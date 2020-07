View this post on Instagram

Muchas gracias @alodigital ❤️🙏🏼 . . @tatianazuluagal 💜 . . #Repost @alodigital with @get_repost ・・・ Tuvimos una charla #MujerAlóInspira con la maravillosa @monyrodriguezoficial la periodista y presentadora nos contó sobre la plenitud que experimenta al vivir su nuevo desafío como conductora del informativo @noticiasunocolombia ❤️. También aprovechamos para preguntarle sobre el percance que salud que sufrió hace unos días. ¿De qué se trató? “Tenía un quiste y uno de mis ovarios hizo una “torsión”, lo cual es muy, muy doloroso y por eso tuvieron que operarme de urgencia”, revela. Menos mal, ya está fuera de peligro y recuperándose satisfactoriamente. Lee la entrevista completa en la nueva edición de #RevistaAló que ya está en circulación. . . . Foto: @hernanpuentes Talento: @tatianazuluagal Vestuario: @johannamaldonadocouture