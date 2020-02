green

En ese sentido, le estaría tomando la delantera a Marvel Studios que también ha buscado la manera de crear su primer personaje homosexual con el objetivo de ser más incluyente, afirmó el portal We Got This Coveredluye.

Los productores tendrían una gran ventaja porque la propuesta no le molesta al actual hombre araña, el actor de 23 años Tom Holland, quien no dudó en decir que seguiría interpretando a Peter Parker sin problema, cuando en The Sunday le preguntaron sobre la posible aparición de un personaje de la comunidad LGTBI, citó RCN Radio.

El actor británico señaló al mismo medio:

“No puedo hablar sobre el futuro del personaje porque, sinceramente, no lo sé, y está fuera de mis manos. Pero sí sé mucho sobre el futuro de Marvel, y van a representar a muchas personas diferentes en los próximos años”.

Finalmente, Holland manifestó que los personajes debían reflejar más a las personas reales: “El mundo no es tan simple como un hombre blanco heterosexual. No termina ahí, y estas películas deben representar a más de un tipo de persona”.

Aunque la versión aún no ha sido confirmada de manera oficial por Sony, sería un giro impresionante para el universo.