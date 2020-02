green

En su cuenta de Instagram la mujer habló de varios temas que involucran al ‘Príncipe de la canción’ y al reconocido participante de ‘Yo me llamo’. “Yo no tengo nada que ver con la denuncia que se te ha interpuesto desde que llegaste al país”, comenzó explicando la mexicana.

Sosa también habló de las pruebas que demuestran que no hay parentesco entre su progenitor y Álvarez: “Mi padre te brindó su atención, su tiempo, se hizo la prueba de ADN”. Posteriormente le dice en su intervención que no entiende la razón por la cual el imitador no responde cuando se le pregunta sobre este tema.

En el mensaje, la compositora recalcó que es innegable el talento del colombiano para imitar a su padre, pero que eso no le da derecho para opinar sobre la familia de José José. Igualmente mencionó que todos tienen derecho a interpretar las canciones de su padre.

Por último, la mujer aseguró que habló sobre esta polémica con su papá y que le cree totalmente; además, le pidió al ganador de ‘Yo me llamo’ que no desacredite las palabras de alguien que ya no está para defenderse.