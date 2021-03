green

Gayle King, amiga de la actriz y de la presentadora, aseguró en el programa ‘Gayle King in the House’, recogido por Vanity Fair, que la entrevista de la famosa pareja se realizó el pasado 16 de febrero, un día antes de que el consorte fuera hospitalizado y durara casi un mes bajo cuidados médicos.

Plan del príncipe Harry y Meghan Markle por si moría Felipe de Edimburgo

Parece que los duques estuvieron muy preocupados por la salud del esposo de la reina Isabel II y tenían condicionada la trasmisión de la entrevista que tuvieron con Oprah Winfrey, quien le vendió la grabación a CBS por una millonada.

“Si algo, Dios no lo quiera, le hubiera pasado [al príncipe Felipe], la entrevista no se habría realizado en este momento en particular. Pero la entrevista se hizo y se programó antes de que ingresara en el hospital”, citó el portal a la periodista de CBS News.

Salud del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II

Luego de durar 28 días hospitalizado y de enfrentar hasta una cirugía, el duque de Edimburgo fue dado de alta el pasado 16 de marzo y llegó a su hogar: el castillo de Windsor, para reencontrarse con la monarca.

Teniendo en cuenta el hermetísmo de la realeza, fue poco lo que se conoció sobre el estado de salud del príncipe Felipe, pero está claro que lo trasladaron de hospital en dos oportunidades y su organismo se vio amenazado por una infección.