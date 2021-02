green

El duque de Edimburgo está próximo a cumplir 100 años, el 10 de junio es su celebración, pero su reciente hospitalización encendió las alarmas de los seguidores de la familia real, pues fue hospitalizado desde el pasado 17 de febrero.

Si muere el príncipe Felipe, empieza la operación ‘Forth Bridge’

Hay planes organizados por la realeza y sus colaboradores para enfrentar momentos de luto; incluso, la operación de la reina se llama ‘London Bridge’ y la del príncipe Carlos es ‘Menai Bridge’, informó el Express.

Cuando ocurra el deceso del consorte, la primera en conocer la noticia será la reina Isabel II, su esposa desde 1947; luego, la noticia llegará el jefe de la casa real y al primer ministro: Boris Johnson.

Una vez todos los funcionarios oficiales conozcan lo sucedido, será la hora de que el mundo sepa del deceso y, posiblemente, el primer medio encargado de publicarlo será BBC; si el príncipe Felipe fallece en la noche, solo se podrá hacer oficial hasta las 8:00 a. m., indicó el medio.

Protocolos que se seguirán en la muerte del príncipe Felipe

El informativo agregó que las banderas de los lugares oficiales se bajarán a media asta, como muestra de respeto hacia la monarquía; la del Palacio de Buckingham seguirá intacta, pues significa la continuidad de la monarquía, esta solo se bajará cuando fallezca un soberano, la reina, en este caso.

No obstante, es posible que las banderas de algunos centros de la Marina sí lleguen a mitad de asta, pues el príncipe Felipe, de quien se conocen fotos de sus años mozos, sirvió a esta institución durante 13 años, por esta razón, pidió un funeral tan sencillo como uno militar.

Los miembros de la realeza británica, trabajadores y el parlamento deberán usar corbatas o pulseras de color negro.

Teniendo en cuenta el requerimiento de los trajes, la familia real tiene que llevar a todos sus viajes un atuendo extra que represente el luto, pues deberá portarlo en caso de que conozca el fallecimiento de algún miembro, reconoció The New Daily.

La norma se estableció desde la muerte del rey Jorge VI, padre de la reina Isabel II, pues ella conoció la noticia en África y no llevaba ninguna prenda oscura cuando regresó, tuvo que esperar hasta que le llevaron al avión algo apropiado para enfrentar a la prensa.

El príncipe Felipe no tendrá un funeral estatal

Aunque tiene derecho a recibir este tipo de homenaje, según La Nación, el consorte pidió algo más simple y personal, y sus deseos sería respetados por la reina. Su funeral se llevaría a cabo en la capilla San Jorge, de Winsor, en donde se casaron el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes ya perdieron sus títulos reales.

En el lugar no debería haber cámaras y su féretro se mantendrá cerrado, solo lo podrán ver los miembros de la familia y, quizá, algunos representantes de la Commonwealth.

Aquí, la ubicación exacta del lugar:

Si muere el príncipe Felipe, ¿cómo vivirá el luto la reina Isabel II?

La monarca tendrá 8 días para enfrentar su pérdida, tiempo en el que, si siguen las medidas de bioseguridad por la COVID-19, no podrá recibir visitas de sus hijos o nietos para que la apoyen.

Además, la soberana renunciará a sus deberes por un tiempo; todo los actos o leyes que necesiten de su aprobación se postergarán.

Cabe mencionar que cuando suceda el deceso del príncipe Felipe no cambiarán muchas cosas en el reino, pues la línea sucesora al trono solo se modificará cuando la reina fallezca, puesto que es ella quien está al mando, concluyó The New Daily.