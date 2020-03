Según dicha publicación, el Batimóvil de la película ‘The Batman’ tendrá un toque mucho más realista que los anteriores; claramente, de color negro, y con un potente y gigantesco motor que hace recordar a muchos por los carros de la cinta de ‘Rápidos y furiosos’.

Este Batimóvil recuerda al del cómic de 1972,tipo corvette, que guarda similitud con los carros modificados de la película ‘Mad Max’.

Aunque muchos usuarios halagaron la elegancia de uno de los accesorios claves del universo de Batman, otros refunfuñaron porque creen que el auto lo sacaron de la exitosa franquicia de carreras callejeras.

“Batimóvil patrocinado por Rápidos y Furiosos”, “parece un carro que usaría Toretto”, “me gusta, parece una mezcla entre el Batimóvil de Keaton y el auto de Toretto”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en Twitter.

Está cosa no parece Batimovil, parece un carro que usaría Toretto en Rápidos y Furiosos https://t.co/WyLeYKWUT0

Me gusta, parece una mezcla entre el batimovil de keaton y el auto de toretto en rápidos y furiosos 7, me gusta es la verdad

— Deku – one for all (@luischico7) March 4, 2020