Según Screen Rant, desde ‘Terminator 3: Rise of the machines’ la producción no ha tenido buenas cifras y esta sería la tercera vez que intentan hacerla despegar. Para esta entrega, decidieron diversificar, como quedó claro con la línea actoral de la nueva propuesta.

El artículo continúa abajo

Las grabaciones de ‘Terminator 6’ ya empezaron y se están llevando a cabo en Madrid, España, justo donde se tomó la primera fotografía de Linda, quien ahora representa a una Sarah más adulta.

Esta es la imagen:

Para esta cinta, James Cameron, su director, tiene el reto de demostrarle a los fans que aún se puede seguir trabajando con la misma historia y que podrá superar las bajas expectativas que se crearon con la tercera. Solo después de 4 entregas Linda volvió a aceptar trabajar en la saga.