Lady aseguró a ‘Lo sé todo’ que su matrimonio con Cristina Londoño, que lleva alrededor de año y medio, se ha visto muy afectado por la distancia, pues por su situación legal no viven juntas.

“No me he separado, pero probablemente me separe. La distancia hace mella en muchas cosas. Pero, por ahora, ahí vamos. Vamos a ver qué va a pasar”, respondió ‘la vendedora de rosas’ en el programa de Canal 1 cuando le preguntaron si era cierto el rumor que circulaba sobre su divorcio.

Además de esto, Lady se refirió a la empresa de ropa que montó, en la que varios artículos tienen estampadas frases de ‘La vendedora de rosas’ como “me la mecatié en cositas” y “pa’ qué zapatos si no hay casa”.

Asimismo, se refirió a una serie web de la que hace parte y de su situación de libertad condicional.

Todas estas declaraciones se pueden escuchar en un video con la entrevista completa de Lady en ‘Lo sé todo’, publicado en la cuenta de Facebook de ese programa.