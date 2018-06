Todo empezó cuando Rafael estaba mostrando el plato que hizo en el programa a uno de los jurados, Chris Carpentier.

En se momento, Claudia estaba de espectadora y, entonces, le preguntaron si quería probar un mojojoy que había preparado el actor.

La presentadora hizo caras, pero luego se animó a probarlo, no sin antes decir: “¿Cuántas mujeres de Colombia no quisieran comerse el mojojoy de Rafael?”.

Ahí varios de los participantes y jurados de ‘Masterchef’ soltaron la risa, pues interpretaron la frase con doble sentido.

Después, apareció en pantalla Rafael que puntualizó: “[Claudia] lo probó y le gustó”.

Pero no solo los miembros del concurso rieron con lo sucedido, lo propio hicieron algunos televidentes, que comentaron en Twitter la frase de la presentadora.

Este es el video del mencionado momento entre Rafael y Claudia, y luego algunos de los mensajes que ha escrito la gente acerca la frase de la presentadora sobre el mojojoy del actor.

La grabación la extrajo TVyNovelas del capítulo 2 del programa, emitido este miércoles, y la compartió en Instagram.

A post shared by TVyNovelas Colombia (@tvynovelas) on Jun 7, 2018 at 7:45am PDT

Me reí mucho anoche, me encanta #MasterchefCelebrity y @CLAUDIABAHAMON tiene toda la razón

Tenía ratos a esta hora de no ver programas nacionales, pero me he divertido mucho viendo el programa, lo de la rana viva si sobró el dramatismo, a Rafael me le como todo el mojojoi que tenga😬🤤

— Yasmin Morales (@yasmin_25067) 7 de junio de 2018