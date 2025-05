Pulzo fue testigo de primera mano del ‘boom’ de ‘Cien años de soledad’ en los premios Platino, donde la serie se quedó con tres galardones de la crítica y dos del público, demostrando el potencial que están alcanzando las producciones colombianas a nivel global.

Durante la fiesta que consagró a la serie colombiana en Madrid, Viña Machado habló con este medio y dejó ver su felicidad por el reconocimiento que han obtenido tanto ella como la serie. Para la actriz, fue un año redondo, con premio India Catalina a mejor actriz de reparto y con nominación en los Platino.

Viña Machado y su faceta como Pilar Ternera

Desde el agradecimiento con el papel, la actriz samaria ve a su personaje como la artífice que le permitió tener el orgullo de ser “la primera Pilar Ternera del audiovisual”.

“Ese es un regalo para mí: poder estar en un proyecto como este, el proyecto más grande que se ha hecho en Colombia”, dijo Viña a los micrófonos de Pulzo.

Y es que el nivel de producción de ‘Cien años de soledad’ fue de talla mundial. La fotografía, el montaje y el trabajo de cámara y de los actores hicieron que la serie fuera reconocida en los premios Platino. El esfuerzo fue descomunal, y así lo recordó Machado.

“Fue duro, fue complejo, fue un reto. Pero lo grabamos en orden cronológico y eso fue un regalo, porque el personaje fue creciendo y atravesó todo lo duro; eso ya viene en la piel y va construyendo al personaje, y es un gran regalo de la producción de ‘Cien años de soledad'”, añadió.

Recordando el trabajo para interpretar a Pilar Ternera, Viña aseguró que le dejó demasiado a su personaje y esa labor se vio reflejada en el reconocimiento de la crítica y del público. “Recibí muchos mensajes diciéndome: ‘Para mí, esta era la Pilar del libro'”, anotó.

Viña Machado y una de las escenas más difíciles de ‘Cien años de soledad’

Sin duda, quienes vieron la serie, recuerdan el fragmento en el que Arcadio (interpretado por Janer Villarreal) busca a Pilar Ternera de forma violenta, sin saber que era su madre. Esa fue una de las escenas más complejas de grabar para Machado, quien le contó a Pulzo cómo la preparó.

Recordó la dureza de la escena y cómo tanto ella como su personaje, Pilar, vivieron el proceso de transformación de Arcadio: “A mí me destrozó un montón. De verdad, emocionalmente, yo no lo entendía. Fue tanto que no me salía el texto […] y le agradezco tanto a Janer que me haya cuidado.

La dulzura de Pilar Ternera, vivida por Viña Machado en ‘Cien años de soledad’

Son muchas las interpretaciones que se pueden tener de un personaje al leer una obra como la de Gabriel García Márquez y Pilar Ternera puede dar la impresión de ser una mujer astuta, vivaz, vigorosa y sensual, pero Viña Machado halló y dio vida a otra característica desde su rol de madre, de cuidadora de los Buendía.

“Ahí vamos al clic de esa dulzura de Pilar, de esa nobleza de Pilar. De ese escenario en donde ella puede abandonarse para poder dar. Siento que es la generosidad en persona… Ella es el erotismo, ella es la iniciadora, ella es el misticismo, pero también es una mujer muy generosa”, dijo Viña a Pulzo.

Ahondando en esa “dulzura” de Pilar Ternera, Viña dijo que la encontró en la mirada que su personaje le brindó a Arcadio desde que lo entrega a los Buendía, desde el momento en que fue expulsada de la casa por Úrsula. No obstante, la actriz aseguró que esa cualidad no solo la vio ella desde la construcción del personaje, sino que el público mismo se lo reconoció:

“La gente empezó a escribirme: ‘Esa dulzura intrínseca de Pilar’. Pero fue algo que trabajamos, que estaba como abajo [del personaje]. Eso no estaba tan presente, porque se supone que Pilar es la ligereza, la sensualidad”, remató.

