La ceremonia de los Premios Óscar comenzaron con un mensaje punzante sobre lo que sucedió con Will Smith en la pasada edición de la ceremonia, pero no fue lo más llamativo de ese encuentro.

De hecho, después de que cada una de las celebridades mostró varias de sus extravagancias en la alfombra roja, dejaron en evidencia otro tipo de curiosidades en el evento.

Fue así como uno de los representantes del cortometraje animado ‘The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse’, ganador de esa categoría, soltó un curioso mensaje de exaltación.

Lee También

En Premios Óscar, hubo curioso agradecimiento de ganador

Matthew Freud subió junto a Charlie Mackesy y fue el primero en expresar sus reconocimientos para todos aquellos que colaboraron en la realización de esa producción vencedora.

Sin embargo, Mackesy tomó después la palabra y divagó en medio de su discurso, lo que llevó a un extravagante agradecimiento en el remate de sus palabras en el atril.

“Le agradezco a mi perro que está en el hotel”, aseguró el hombre, que de inmediato se disculpó por lo curioso de su mensaje. “Perdón, no quería decir eso”, concluyó.

Cabe destacar que más de una persona en las redes sociales se sintió identificado con esa exaltación para su mascota, en una muestra de cariño para un miembro de la familia.

Este es el video de ese curioso momento con el agradecimiento que llevó a las excusas que ofreció por esa declaración en medio de la emoción por recibir el tradicional galardón.