En 2020, antes de que se desatara el estado de emergencia sanitaria en el planeta, fue ‘Parásitos’ la cinta que arrasó en la premiación y se convirtió en la primera producción no hablada en inglés que consiguió el galardón a Mejor Película.

(Vea también: ‘Promising Young Woman’, la película que reinaría en los Óscar y a los Globos de Oro)

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas informó en su cuenta de Twitter que la lista de aspirantes a las estatuillas será publicada el próximo 15 de marzo; el periodo de selección estuvo abierto hasta el pasado 28 de febrero.

Aquí, el trino de la organización, que dejó a los seguidores espectantes:

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here's what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020