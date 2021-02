green

Los expertos consideran que esto allana el camino para que la estrella de ‘Pantera Negra’ sea galardonado con un Óscar póstumamente, un privilegio de pocos.

Aunque menos importantes que las nominaciones a los Globos de Oro del miércoles, los premios SAG se consideran un indicador más fuerte de las posibilidades de alcanzar los Óscar.

Esto porque a diferencia de los Globos de Oro, que se eligen entre 90 periodistas, los SAG Awards los votan los miles de miembros que componen este sindicato, por lo que suelen dar unos resultados más similares a los de la Academia de Hollywood.

Solo dos actores han ganado un Óscar póstumamente: Peter Finch por ‘Network’ (‘Poder que mata’ en Latinoamérica) de 1976 y Heath Ledger por ‘Batman: El caballero de la noche’ de 2008.

Boseman murió a los 43 años en agosto del año pasado de cáncer de colon, un diagnóstico del que nunca habló públicamente y del que casi nadie supo en Hollywood hasta la trágica noticia.

De esta manera los compañeros de profesión homenajearon al actor, que entregó dos de las mejores actuaciones de su carrera, mientras recibía en secreto un tratamiento para su enfermedad.

Nominaciones de Chadwick Boseman

El sindicato de actores de Hollywood postuló a Boseman por su papel protagónico como un joven y ambicioso trompetista en la cinta dramática ambientada en la década de 1920 ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ (‘La madre del blues’ en Latinoamérica y España).

Para esta edición, en el apartado de mejor actor protagonista competirán Boseman (‘Ma Rainey’s Black Bottom’), Anthony Hopkins (‘The Father’), Gary Oldman (‘Mank’), Steven Yeun (‘Minari’) y Riz Ahmed (‘Sound of Metal’).

Su coprotagonista, Viola Davis, también obtuvo una nominación a mejor actriz principal, colocando el filme a la cabeza de las nominaciones de actuación junto con el coreano-estadounidense ‘Minari’.

También por su papel secundario como soldado de la guerra de Vietnam en ‘Da 5 Bloods’ (‘5 sangres’), de Spike Lee; junto a Sacha Baron Cohen (‘The Trial of the Chicago 7’), Daniel Kaluuya (‘Judas and the Black Messiah’), Jared Leto (‘The Little Things’) y Leslie Odom, Jr. (‘One Night in Miami’).

Ambas películas también obtuvieron nominaciones al mejor reparto, el premio mayor en la ceremonia de los SAG.

La 27a edición anual de los premios Screen Actors Guild se pospuso dos veces, primero por la pandemia y luego porque chocaba con los premios Grammy de música. Ahora se realizará el 4 de abril, poco antes de que se celebre la gala de los Óscar, el 25 de abril.