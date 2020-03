green

Sin pena, Yina les contó a los seguidores de ‘La Red’ que se fue con una amiga a una fonda “muy conocida” en la capital antioqueña para celebrar que su empresa se estaba expandiendo.

Esa amiga le pidió acompañarla a fumar afuera del bar, y fue en ese momento que la grabaron tirada en un andén.

“Yo había tomado demasiado. A mí me pasa que cuando llego a estos lugares y me brindan licor, yo casi siempre me controlo, pero seguro cuando me senté (en el andén), me pateó el sereno”, manifestó la exprotagonista en un video que grabó para el programa de chismes, luego de que este le preguntara si estaba enferma o si se había pasado de tragos.

“Ustedes saben que yo soy superrelajada: a mí no me importa sentarme en el andén, hablar mi%$@, reírme… Me pateó el trago ahí; no pensé que me estuvieran grabando”, agregó Yina.

Al final, la vendedora de fajas manifestó que era un “ser humano” y que la pasó “muy bien” en la rumba en Medellín.

“Un besito para todos”, concluyó ella.

Este es el video en el que aclaró todo: